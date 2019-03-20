Şereflikoçhisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ankara
- Aksaray
kara yolunda meydana gelen trafik kazsında birisi ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ankara- Şereflikoçhisar
kara yolunun 112. kilometresi Şeker Mahallesi yakınlarında Sürücü Resul Erişgin'in (32) kullandığı 23 FV 757 ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürüklenen araçta bulunan Anne
Fatma Erişgin (59) çocukları Adem Erişgin (4) ve Hazal Erişkin (6) yaralandı.
Kazada 4 yaşındaki Adem Erişgin'in sürgülü kapıyı açmasıyla sürücü Resul Erişgin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.
Kaza sonrası araçtan düşen çocuğun bariyerlerle araç arasına sıkışması sonucu bacağı koptu.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı çocuğu ve kopan bacağını alarak Kulu Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından istenilen ambulans helikopterle yaralı çocuk Konya
'ya sevk edildi.
Tedavi altına alınan diğer yarılılar anne ve kızının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
Aksaray, Ankara, Şereflikoçhisar, Güncel
Kaynak: AA