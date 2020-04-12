Şereflikoçhisar'da vatandaşlara ücretsiz ekmek

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, ilçede vatandaşların temel ihtiyacı olan ekmek dağıtımı yapıldı. Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tecelli Bozkır ile Ekici Mahallesi Muhtarı Kahibe Güçlü, hayırseverlerinin desteği ile alınan ekmekleri Sanayi Mahallesindeki vatandaşlara dağıttı.

'DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ'

İlçe Kaymakamı Sedat Yıldırım, sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinden itibaren ilçede gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından vatandaşlarımızın başta ekmek olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Özellikle, evde yalnız kalan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya daha çok gayret ediyoruz. Diğer yandan, sokağa çıkma yasağı kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu olan muhtarlarımız kanalıyla da dağıttığımız ekmekler var. Bugün iki muhtarımız Vefa Sosyal Destek Grubu olarak Sanayi Mahallemizde ekmek dağıttılar. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren fırınlarımız da kendi imkanlarıyla dağıttığı ekmekler de vardır" dedi.