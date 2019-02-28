Serel Yereli'den Doğum Gününe Özel Video!

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan 23 yaşındaki oyuncu Serel Yereli, sosyal medya sayfasından kendi doğum gününü kutladı.

"ÇOK GÜZEL BİR HİSMİŞ"

Müzik eğitimi almak için uzun süredir yurt dışında olan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kendi doğum gününü kutladı. Yereli, yaptığı paylaşıma ise " İyi ki doğdum 25'e 20'den daha yakın olmak çok güzel bir hismiş" ifadelerini kullandı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMİŞTİ

Müzik eğitimi almak için yurt dışına yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla poz verdiği anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.