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Seren'in Kartalkaya keyfi

Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatilini Bolu Kartalkaya da geçiren ünlü simalar arasındaydı.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41 Seren'in Kartalkaya keyfi



Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatilini da
geçiren ünlü simalar arasındaydı.& ; Yakın
dostlarıyla birlikte Kartalkaya'ya gelen şarkıcı,& ;dağın seçkin mekanlarından Drop Lounge da
yemek yiyerek güzel havanın tadını çıkarttı, gün içinde bol bol kayak yapan
Serengil,& ; "Çocukluğumdan bu yana kayak
yapmayı sevmişimdir& ; kış sezonunda her
fırsatta kayak yaparım" dedi. Seren hanım& ;
bu kış sezonunda Kartalkaya'nın& ;
maskotu haline gelen Husky cinsi köpeklerle de fotoğraf çektirmeyi& ; ihmal ettirmedi.& ;


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Kaynak: Snob Magazin

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