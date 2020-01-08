Seren'in Kartalkaya keyfi







Şarkıcı Seren Serengil de hafta sonu tatilini Bolu Kartalkaya dageçiren ünlü simalar arasındaydı.& ; Yakındostlarıyla birlikte Kartalkaya'ya gelen şarkıcı,& ;dağın seçkin mekanlarından Drop Lounge dayemek yiyerek güzel havanın tadını çıkarttı, gün içinde bol bol kayak yapanSerengil,& ; "Çocukluğumdan bu yana kayakyapmayı sevmişimdir& ; kış sezonunda herfırsatta kayak yaparım" dedi. Seren hanım& ;bu kış sezonunda Kartalkaya'nın& ;maskotu haline gelen Husky cinsi köpeklerle de fotoğraf çektirmeyi& ; ihmal ettirmedi.& ;