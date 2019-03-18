Seren Serengil, Eski Menajeri Hakkında Dolandırıldığı Gerekçesiyle Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Seren Serengil, eski menajeri Merih Yılmaz hakkında 'dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve özel belgede sahtecilik' suçu işlediği iddiasında bulunarak savcılığa şikayette bulundu.

Merih Yılmaz, Serengil adına anlaşma yaptığı gelinlik firmasından aldığı paranın büyük bir kısmını kendisine almakla suçlanıyor. Yılmaz ise, haksız bir kazanç elde etmediğini belirterek, tartışma konusu olan para ile harcama yapıldığını söyledi.

RAKAMI EKSİK SÖYLEDİ

Bir süre önce Deniz Akkaya ile yaşadığı sorun ile gündeme gelen Merih Yılmaz, İzmir'de düzenlenen gelinlik ve abiye fuarının katılımcı firmalarından birinin tanıtımı için ile Seren Serengil adına anlaşma yaptı. M. Y.'ye ait firma ile yapılan anlaşmaya göre Serengil fuarda firmanın standında tanıtım yapacaktı. Yılmaz, Serengil'e, M. Y.'nin şirketi ile 31.500 TL'ye anlaştığını söyledi. Serengil, 23 Ocak günü fuara katılıp firmanın standında tanıtım yaptı.

GERÇEK RAKAMI AÇIKLADI

Serengil, menajer Yılmaz'ın kendisine beyan ettiği parayı Y.'nin şirketinden aldı. Ancak bir süre sonra taraflar arasındaki anlaşmanın 65 bin TL olduğunu Y.'den öğrendi. Y. bu konuda yazılı bir beyanda da bulundu. Y., Yılmaz'a banka yolu ile yaptığı ödemelerin dekontlarını da Serengil ile paylaştı. Y.'nin imzalı beyanı savcılık dosyasına da sunuldu.

ÖDEME ALINDIĞINDA SERENGİL'İN FUARDAN HABERİ YOKTU

Dekontlara göre Y.'nin şirketinden Yılmaz'ın abisi E. Yılmaz'ın hesabına 'Seren Serengil ile fuar çalışması için ödeme' açıklaması ile yapılan ilk ödemenin 23 Ekim 2018'de yapıldı. Av. Ersoy Akdemir'in imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, "Dekontların üzerinde yazan tarih irdelendiğinde, şüphelinin suç işleme kastının yoğunluğu ve bir plan dahilinde gerçekleştiği apaçık anlaşılmıştır" denildi. Ödemenin alındığı tarihlerde Serengil'in fuardan haberinin olmadığı kaydedildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

Savcılık dilekçesinde Yılmaz'ın 'yetkisiz sözleşme imzalama' suçu da işlediği belirtilerek "Bu sözleşmeyi müvekkilimden gizleyerek haksız kazanç elde etme şeklindeki eylemlerinin atılı suçları oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi. Suç duyurusunda Yılmaz'ın 33.500 TL haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

KALAN PARA HARCAMALARA GİTTİ

Merih Yılmaz ise konuyu ilişkin Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Evet yapılan sözleşmenin tutarı 65 bin TL. Bu paranın 31.500 TL'si Seren Hanım'a verildi. Kalan paradan ise bir dizi harcama yapıldı. Örneğin Seren Serengil ve Yaşar İpek'in uçak biletleri 4.800 TL, konaklama masrafları 4.220 TL oldu. Bunlar dışında VIP araç transferi vb benzeri bir dizi harcama yapıldı. Yapılan harcamaların tamamı da faturalı. Kaldı ki, yapılan harcamaları hizmet verdiğimiz firma sahibi M. Y. de biliyor" dedi.