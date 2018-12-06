Seren Serengil, Hakkında Kötü Yorum Yapan Takipçilerinin İsimlerini Yazıp Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sivri dilliliğiyle gündemden düşmeyen Seren Serengil, olumsuz yorum yapan takipçilerine savaş açtı.

İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Serengil, Instagramdan kendisi hakkında kötü yorum yapan kullanıcı isimlerini tek tek yazıp liste olarak sosyal medyadan paylaştı. Serengil, savcılığabu kullanıcılar hakkında örgüt kurmaktan şikayette bulunacağını söyledi.

"SAKLANDIĞINIZI DÜŞÜNÜN"

Seren Serengil, "Sırf yorum yapmak için hesap açıp hakaret eden, iftira atan Instagram kullanıcıları, siz kendinizi sakladığınızı düşünün hepiniz tespit edildiniz.

Savcılık ve emniyette bakalım örgüt kurmak sureti ile internet üzerinden suç işlemek suçu ile ilgili savunmanız ne olacak... (dahası da var sığmadı... bebek sahibi olmaya çalıştığımı bu süreçte doktorun yasakladığı stresin doruğunu yaşattılar bana. Bana bu şartlarda zaten kan pıhtılaşmam yüzünden riskli bir gebelik geçireceğim. Bunun stresi ayrı, anneme ölmüş babama benim namusuma edilen hakaretler ve iftiraları evli bir kadın olarak kaldırabilmem mümkün değil!" bu kullanıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.