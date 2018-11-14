Seren Serengil Hakkında Yalan Haber Yapanlara Tazminat Davası Açtı

Mayıs ayında nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, balayı olarak Ege kıyılarını seçmişti. 20 bin TL tutan tur ücretinin 13 bin TL'sini ödeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek'in, kalan 7 bin TL'yi 4 aydır vermediği iddia edildi. Konu hakkında sinirlerine hakim olamayan Seren Serengil, haberini yapanlara 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

"TUR ŞİRKETLERİ PARASINI ALMADAN TEKNE Mİ VERİR BE CAHİL"

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, gazeteye dava açtığını belirterek şunları söyledi: "Benimle uğraşan bir zavallı grup var ya devamlı hakkımızda böyle komik haberler yaptırıyorlar ..şimdide tekneyle tatile gitmişiz oradan 7 milyar kalmış onu yaşar ödeyeceğim deyip ödemiyormuş. Bir gazeteci olarak bir kere araştırman lazım bu tür tur şirketleri parasını peşin almadan veresiye tekne mi verirler be cahil.

"SKANDALLARI ÖRTMEK İÇİM İFTİRA ATMAYIN"

Siz birilerinin skandallarını örtmek için bir başkalarına iftira atmayın bak böyle rezil oluyorsunuz birde üstüne tazminat ödeyeceksin şimdi. Gittiğim yer belli, gittiğim tarih belli, kaldığım tekne şirketinin açıklaması da bu şerefli olun artık. Keşke herkes bizim kadar para harcamayı para ödemeyi bilse.

"100 MİLYARLIK DAVA AÇIYORUZ"

Bugün tamamen iftira olan tekne tatiliparalarını eksik ödediler haberine 100 milyarlık dava açıyoruz. Siz bizim tatillerde harcadığımız paralarla 1+1 stüdyo daire alırdınız. Cahil, gazeteci olacaksın bu tür tekne kiralama şirketleri paralarını almadan, sözleşme yapmadan sana tekne vermezler öğrenin biraz."