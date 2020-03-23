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Seren Serengil'in darp iddiasına takipsizlik kararı

Sunucu Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek hakkında kendisini darp ettiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılık takipsizlik kararı verdi.

23.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:17
Seren Serengil'in darp iddiasına takipsizlik kararı
Sunucu Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek hakkında kendisini darp ettiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin savcılık takipsizlik kararı verdi.

Sunucu Seren Serengil, evli oldukları dönemde iterek ve havluyla vurarak kendisine darp uyguladığını iddia ettiği şarkıcı Yaşar İpek hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan suç duyurusuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, Seren Serengil ile Yaşar İpek'in 17 Ağustos 2019'da aralarındaki problemler nedeniyle tartıştıkları, İpek'in Serengil'in yüzüne havlu ile iki kez vurduğu, ayrıca Serengil'i iteklediği bu nedenle Serengil'in duvara çarptığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi. Kararda, Serengil'in olayın yaşandığı gün hastaneye gittiği ve hastanede düzenlenen raporda, vücudunda darp izi bulunmadığının belirtildiği ifade edildi.

Tartışmanın yaşandığı ana ilişkin video kayıtlarının Seren Serengil tarafından dosyaya sunulduğunun belirtildiği takipsizlik kararında, video üzerinde yapılan incelemede şüpheli Yaşar İpek'in tartışma sırasında tehdit ve hakarete konu söylemlerde bulunduğu ancak darp ettiğine ilişkin herhangi bir görüntünün olmadığı belirtildi.

Şüpheli Yaşar İpek'in ifadesinde olay günü Seren Serengil'e hakaret ve tehdide konu söylemlerde bulunduğuna ancak darp etmediğine ilişkin ifadesine yer verilen takipsizlik kararında, Seren Serengil'in soyut beyanından başka, kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Seren Serengil, Yaşar İpek, Beykoz, 3. Sayfa

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