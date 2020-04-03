Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama

SEREN Serengil ve erkek arkadaşı tarafından koronavirüs olduğu iddiası ile darp edildiğini savunarak suç duyurusunda bulunan Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova, basın mensuplarına yönelik bir görüntülü mesaj hazırladı.

03.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:43
Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama
SEREN Serengil ve erkek arkadaşı tarafından koronavirüs olduğu iddiası ile darp edildiğini savunarak suç duyurusunda bulunan Özbekistan uyruklu hizmetlisi Gulnoza Mamatova, basın mensuplarına yönelik bir görüntülü mesaj hazırladı.

Gulnoza Mamatova, adaletin er ya da geç yerini bulacağını belirterek, "Yapılanlar cezasız kalmayacaktır" dedi.

Yaşadığı olayın hala şokunda olduğunu söyleyen Gulnoza Mamatova, haklarında şikayetçi olduğu kişiler tarafından hala tehdit edildiğini söyledi.

"ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAKTIR"

Mamatova, "Yaşadığım olayla ilgili avukatım Ali Çizik Bey adliye kurumlarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Olayın basına yansımasından sonra Seren Hanım televizyonda bir açıklama yapmıştır. Bu bir kadın tarafından yaptıklarını kapatmak adına hala hakaret ve iftiralara devam edip olayla alakası olmayan, benim hayatımda tanımadığım kişileri bağlıyorlar. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Tüm yapılanlar cezasız kalmayacaktır. Avukatım Ali Çezik Bey süreci yakında takip ediyor" dedi.

Gülnaz Mamatova'nın avukatı Ali Çezik de basın mensuplarına yönelik bir video hazırladı.

AVUKATI DA GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Seren Serengil ve erkek arkadaşının yanlarında çalışan müvekkili Mamatova'ya yönelik suç eyleminde bulunduklarını söyleyen Avukat Çezik, "Bu süreci hukuka intikal ettirmemiz ile birlikte haber kamuoyuna yayılmıştır" dedi.

Avukat Çezik, "Seren Serengil, bu eylem içerisinde bulunan şahıslar ve kamuoyu bilsin ki, mağdur ve müşteki olan Gülnaz, 'Türkiye'de bir kaç tanıdığı ve yakını haricinde kimsesi olmayan, derin bağlantıları olan bir kişi değil. Sadece geçimini sağlamaya çalışan bir kadındır. Bu kişiler yaptıklarını yapmış oldukları eylemlerden üzüntülerini belirtip gerek müvekkil gerekse kamuoyundan özür dileseler de daha samimi, daha inandırıcı olacaktı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, müvekkilinin Seren Serengil'in yanında iki aydır çalıştığını belirtmişti.

Suç duyurusu dilekçesinde, Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde koronavirüs olduğu gerekçesi ile müvekkiline saldırdığını, saçından tutarak yere yatırdığını öne süren Avukat Çezik, müvekkilinin bahçeye kaçarak polisi aradığını, Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın da peşinden giderek telefonu elinden alıp onu tekrar içeriye soktuğunu ve Serengil'in müvekkilini tekrar darp ettiğini savunmuştu.

Serengil'in müvekkiline hakaret ettiğini, eşyalarını parçaladığını savunan Avukat Çezik, müvekkilinin Serengil ve Tohma tarafından arabaya bindirilerek Beykoz Ormanı'na bırakıldığını, müvekkilinin oradan bir saat yürüdükten sonra otobüse binebildiğini iddia etmişti.

Müvekkilinin şikayetçi olacağına dair mesaj atması üzerine şüphelilerin avukatı tarafından da tehdit edildiğini savunan Avukat Çezik, Serengil, Tohma ve avukatları hakkında, "Tehdit", "Kasten yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Mala zarar verme" ve "Yağma" suçlarından soruşturma başlatılmasını istemişti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Seren Serengil, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Seren Serengil'in hizmetlisinden görüntülü açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için üretilen kolonyalar, Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Haber 19:00: Kırklareli Valiliği yatağa bağımlı Özcan'ın ihtiyaçlarını karşılayacak - Haber 18:59: İzmir'de jandarma, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımları ulaştırdı - Haber 18:59: Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı - Haber 18:58: Konya-Antalya kara yolu en sakin günlerini yaşıyor - Haber 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber