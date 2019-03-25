25 Mart 2019, 10:31
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Seren Serengil: Kenan Doğulu'nun Annesi, Beren Saat'i İstemedi

YouTube kanalından gündem olacak açıklamalara imza atan Seren Serengil, boşanacağı konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Serengil, Kenan'ın annesinin Beren'i istemediğini savundu.

Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu Gülben Ergen'le ilgili bomba iddialarda bulunan Seren Serengil, son zamanlarda evlilikleri bitme aşamasında olduğu söylenen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanmalarındaki sebebi açıkladı. Serengil, ünlü çiftin ailevi nedenden dolayı boşanma aşamasına geldiğini iddia etti.

"BEREN'İ GELİNİ OLARAK GÖRMEDİ"

Serengil, Kenan Doğulu'nun annesinin hiç bir zaman Beren'i gelini olarak kabul etmediğini savundu.

"BEREN EVLİLİĞİN BAŞINDAN BERİ MUTSUZ"

Seren Serengil, konuşmasının sonunda Kenan Doğulu'ya seslenerek şunları söyledi;

"Kenan'a bugün söylemek istediğim çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Hayatta herkesi mutlu edemezsin. Ya sen mutlu olacaksın herkes olmayacak ya da herkes mutlu olacak sen olmayacaksın. Bunun seçimini yapmak zorundasın. Senin ailen Beren. Senin annen kardeşlerin onları gör, ama birbirlerine kötülük yapmasına izin verme veya onu ezdirme. Bence Beren ailesel mevzulardan dolayı çok mutsuz. Evliliğin başından beri çok mutsuz. Bence Kenan yumuşak bir yapıya sahip olduğu için bir çözüm bulamadı. Bu tamamıyla benim düşüncem doğru da olmayabilir"

TARTIŞMA YAŞAMIŞLARDI

Güzel oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile bir dönem tatsızlık yaşamış, ardından Saat ve Doğulu Serpil Doğulu'yu sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı.

Gülben Ergen, Kenan Doğulu, Beren Saat, Seren Serengil, Magazin



YORUMLAR (4)
YETMİŞÜÇ: Ünlü kadınla evlilik yapacak erkeğin mezhebi konya ovası kadar geniş olması gerekir. Ünlü kadından ev kadını olmaz.
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SARI CİZMEMELİ MEHMET AĞAVAY ANASINI BEE : FİKO FİKO BU GÜNDEMDE KALMAK İÇİN UGRAŞAN BİR MAKAK MAYMUNU GÖRDÜM SANKİ SANANEEE İNSANLARDAN BOŞANIRLAR EVLENİRLER İŞİNİZ YOKMU SİZİN YOK ANNESİ ŞUNU DEMİŞ BABASI BUNU DEMİŞ İŞİNZ GÜÇÜNÜZ FİTNE FESAT DEDİKODUU DOGRUYAA CEHENNEM BİŞEYLE DOLACAK
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SİYAH BEYAZ: sanane seren
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MANAS: BU DA HERKESE ATLIYOR YAHU
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