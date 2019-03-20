Seren Serengil, Müge Anlı'nın Programında Gündeme Gelen Gülben Ergen'i Bir Bir İfşa Etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in bir cinayeti 12 milyon TL karşılığında azmettirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.Bütün bu olaylardan sonra ise Seren Serengil'den Gülben Ergen ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

CİNAYETE AZMETTİREN KİŞİNİN GÜLBEN ERGEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı.

Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

İDDİALARA İSYAN ETTİ

Gülben Ergen ise hakkında ortaya atılan iddialara Instagram hesabından "Romayı'da ben yakmış olabilir miyim?" şeklinde yanıt vermişti. Ama asıl bomba açıklamalar ise Seren Serengil'den geldi.

SEREN SERENGİL BİR BİR İFŞA ETTİ

Gülben Ergen'in mahkemelik olduğu Seren Serengil,youtube kanalından yaptığı açıklamada "1992 yılında ben onu sahneye çıkarttım. Hatta bir televizyonun kapısından çıkarken Gülben yanıma geldi 'Seren hanım sizi çok seviyorum, ortak arkadaşlarımız var...' gibi konuşma yaptı. Daha sonra hikayesini anlattı. Abisinin trafik kazasında öldüğünü, annesi ile beraber yaşadığını, kirasını ödemekte zorluk çektiğini iç çamaşırı defilesine çıktığını...' söyledi. Bende daha sonra baktığımda hakikaten 2. sınıf mankenlerden. Gece barlarda çıkan bir kızdı ve benim çalıştığım gazinoda sahneye çıkması için yardımcı oldum"

"ORGANİZE SUÇLAR BİRİMİ HESAPLARINI İNCELEMEYE ALDI"

90'lı yılların başın Gülben Ergen'in Erol Evcil'in sevgilisi olduğunu söyleyen Seren Serengil olayları şöyle devam etti " Erol Evcil Nesim Malki cinayetinden gözaltına alınınca organize suçlar birimi Gülben Ergen'in hesaplarını incelemeye aldı ve kara para aklama nedeniyle hesabına el konuldu.

1 YILDA O KADAR PARA KAZANMASI İMKANSIZ

Gülben Ergen 1993 yılında verdiği beyannamede 13 milyon geliri olduğunu söylemiş ancak 1992 yılında kendisini ben işe aldırdım. Yani 1 yılda o kadar para kazanması imkansız. Çünkü gecelik 750 TL alıyordu. 1994 yılında 244 milyon, 1995'te 101 milyon geliri olduğunu söylemiş."

"PARALAR BAŞKA HESAPTAN GELMİŞ OLABİLİR"

Seren Serengil, Gülben Ergen'in hesabına gelen paraların kendi kazancından değilde başka yerlerden gelmiş olabileceğini söyleyerek açıklamasına söyle devam etti " Ayrıca o yıllarda bir magazin gazetecisi ayağından vuruldu.Aklıma bir hikaye geldi. Bir gün bu kadın zengin sevgilisine yine dramatize edilmiş şekilde aile hikayesini anlatarak ağlayıp sızlar kendini acındırır zengin sevgilisi de 'artık arkanda ben varım kanın yerde kalmayacak, bundan sonra sana kimse bir şey yapamaz' gibi sözler söyleyerek destek olur."

NE OLMUŞTU?

Ne olmuş: 1988 yılında Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen karıştığı bir kavgada öldürüldü. 1991 yılında tutuklanarak ceza evine gönderilen Rıfat Ergen'in katili Gürinan Bayramoğlu af ile serbest bırakıldı. 2005 yılında ise Gülben Ergen'in ağabeyini öldüren Gürinan Bayramoğlu işlettiği diskoteğin önünde 3 kişi ile kavgaya girince öldürüldü. O zaman Gürinan Bayramoğlu ağabeyi Gürcan Bayramoğlu'nu öldürten ve azmettiren Gülben Ergen olduğunu söylemiş. Şimdi ise bu olay Müge Anlı'nın çözdüğü cinayet sonrası tekrar gündeme geldi.