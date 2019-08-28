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Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor

Uzun uğraşlar sonucu geçtiğimiz ay anne olduğunu duyuran Seren Serengil, eşi Yaşar İpek'ten boşanacağını açıkladı.

28.08.2019 17:04

Şarkıcı Yaşar İpek ilegeçtiğimiz Mayıs ayında dünyaevine giren sunucu Seren Serengil, bir süredir sorun yaşadığı eşi Yaşar İpek'ten boşanacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Serengil, "Bayram öncesi boşanma davası açtım bunu da ilk defa açıklıyorum" notunu düştü.

ARALARININ BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

48 yaşındaki Seren Serengil, evlendiği günden beri tüp bebek tedavisi görüyordu. Çabaları sonucunda hamile olan ve bebek haberini duyuran Seren Serengil'in son günlerde yaptığı paylaşımlardan dolayı Yaşar İpek ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia sonrasında Seren Serengil, tüm fotoğrafları sildi. İkili birbirini takipten çıkardı.

"ÇOK ZOR OLDU BU KARARI VERMEK"

Seren Serengil bugün ise sosyal medya hesabından eşi Yaşar İpek'ten boşanacağını duyurdu. Serengil, "Çok zor oldu bu kararı vermek" diyerek uzun bir açıklama ile evliliği boyunca yaşadığı sorunları anlatarak yolun sonuna geldiğini ifade etti.

İşte Seren Serengil'in o paylaşımı;

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanıyor

Seren Serengil, Yaşar İpek, Magazin

YORUMLAR (17)
MEMLEKETİM: Her köse babasiz annesiz cocuk dolu. Ve bu cocuklar baba sevgisi görmeden büyüyecek. Madem yat kalk hayati yasacaksiniz neden cocuk yaparsiniz.
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...,,,,,: Genel olarak dünyada en çok zengin insanlar ayrılıyor yada boşanıyor afrikalı bi insanın 3/5 çoğuda olsa açta olsalar birbirlerinden kolay kolay ayrılmazlar refah artıkça boşanmalar artıyor oysa iyi günde kötü günde sözünü vetiyorsun nikahta tokda olsan açta olsan hastalıkta ve sağlıkta iyi geçinmeye bakacaksın nikahın en hayırlısın kulfetsiz olanıdır Hadisi-şerif...
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DOG: Seren seni alan yanmış
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İSRAFİL.: seren sen her zaman bu kocalardan boşanmadan bıkmadınmı biriynen yaşada.
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ORTALIK KARIŞTIRAN: KİMSE KİMSENİN İÇİNİ, KALBİNİ BİLEMEZ. MEDYA DENİLEN ŞEY İNSANLARI BİLİP BİLMEDEN YARGILAR VE BİZLER TANIMADAN SAÇMA SAPAN, GEREKLİ GEREKSİZ YORUMLAR YAPARIZ. HERKES MUTLU OLSUN, İSTEDİKLERİNE SAHİP OLSUN, AYRILIKLAR OLMASIN, GÜLMELER, MUTLULUKLAR OLSUN FENA MI OLUR. KAYNANA VE GÖRÜMCE ÇOK YANLIŞ YAPMIŞLAR, AYIP ETMİŞLER. YAZIK OLMUŞ, KİM OLURSA OLSUN; KEŞKE MUTLU OLARAK KALSAYDILAR.
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RUZGAR ESER: Ne bu kadını severim nede evlendiği kişiyi. Gereksiz insanlar. . .
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BALÇOVALI: Selam.Rüzgar hanım.Sizi Alice harikalar dünyasına bal kaymak dondurma yemeye davet ediyorum.İyi tatiller.
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ÇOK ÖNEMLİ HABER: E biz zaten baştan beri biliyorduk ayrılacağınızı.yani şaşırmadık.ama siz herşeyi çok biliyorsunuz dimi?kaç yaşına gelmişsin neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyosun.milletin ayıplarını konuşacağınıza kendi hayatlarınıza bakın.bi susun oturun.sen Gülben Yeşim Seda Ece Bircan öğğğ geldi sizden
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ADANALI66: Bu Reklamina üzülecegimi mi düsünüyorsun ? Okuyup yorum yapmam bile vakip kaybi olmasina ragmen : Bos Insanlarsiniz. . . . .
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GARİBAN: ya ablam valla bizi şaşırtıyorsunuz o kadar temiz kalplı meşhur olmayan erkek damat adayları varkı onlardan biri benimdir bırakın şan şöhreti gidin GARİBAN kalbi güzel kendi güzel aile evladı bulun bakın mutlulugunuza ne işin var bu tip adamlarla size bu satten sonra güzel insan mutlu eder para degil zaten paranız var nokta. . .
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