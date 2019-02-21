Seren Serengil, YouTube Kanalı Açacağının Müjdesini Verdi

Geçtiğimiz yıl Star TV'de 'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programında yorumculuk yapan, sonrasında ekranlara ara veren Seren Serengil, geri döneceğinin müjdesini verdi.

"CANLI YAYINLAR BAŞLIYOR"

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, birçok ünlü ismin gelir kaynağı haline getirdiği bir platform olan YouTube'da kanal açmaya hazırlanıyor. Kanal açacağı haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Serengil, "Artık her şeyi konuşmamızın vakti geldi. Canlı yayınlar şubatta başlıyor." ifadelerini kullandı.

"BENİMLE ÇALIŞIR MISINIZ?"

Serengil, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Yakında kavuşuyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza bildiklerinizi, gördüklerinizi aktarabilirsiniz. Şimdiden işbirliğiniz için çok teşekkür ederiz. Yine beraber konuşacağız. Çok özledim sizi. Benimle çalışır mısınız? Bomba haberlere ödüllerimiz olacak. Bana yazın sizsiz olmaz!"