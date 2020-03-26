Seren Uzun 'dan yeni single !

''Yalnız'' isimli şarkının söz ve müziği ''Derdim Olsun'' ''Dolunay'' gibi rakamsalanlamda yüzlerce milyon dinlenmişbesteleri olan Emre Şakar imzasıtaşıyor.

DüzenlemeiseOpirus Müziğe ait.

Seren Uzun 'un ''Yalnız '' isimliyenisingle 'ıBack dropp Müzik etketiyle20 Mart 'ta dijital platformlardayayımlandı.

Video klip ;Tahsin Güney yönetmenliğindeprofesyonel bir ekiple çekildi. Çok yakındahem yayımlanacak .

hem de müzik kanallarında yerini almaya hazır. Single fotografları ise ; fotograf sanatçısı Murat Arık'a ait.

Kaynak: Bültenler