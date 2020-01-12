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Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı

ABD'li tenisçi Serena Williams, Auckland Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı vatandaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek 3 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

12.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:22Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı
ABD'li tenisçi Serena Williams, Auckland Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı vatandaşı Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek 3 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.
Avustralya'nın Auckland kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 10 numarası Serena Williams ile klasmanın 82. basamağındaki Jessica Pegula karşılaştı.
Sahadan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 38 yaşındaki Williams, 2017 Avustralya Açık'tan bu yana ilk, kariyerindeki 73. tekler şampiyonluğunu elde etti.
1 Eylül 2017'de Alexis Olympia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren ABD'li sporcu, kortlara döndükten sonra çıktığı 5 finali de kaybetmişti.
Eski dünya 1 numarası Williams, elde ettiği 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını elinde tutuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Williams, Spor

Kaynak: AA

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