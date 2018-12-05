05 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, Avustralya Açık'a katılacak.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, eylül ayında düzenlenen ABD Açık'tan bu yana kortlardan uzak kalan 37 yaşındaki Serena Williams'ın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacağı belirtildi.Williams, daha önce 7 kez kazandığı ve hamileliği nedeniyle son olarak 2017'de katıldığı Avustralya Açık'ta kupaya uzanması halinde, kariyerindeki 24'üncü grand slam zaferine ulaşarak bu alanda zirvede yer alan eski Avustralyalı tenisçi Margaret Court'u yakalayacak.Öte yandan, kalçasındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir korta çıkamayan tek erkeklerin eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray de Avustralya Açık'ta mücadele edecek.Avustralya Açık, 14-27 Ocak 2019'da düzenlenecek.