Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Serena Williams, Elina Svitolina ve Ashleigh Barty, tek erkeklerde ise Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında dünya 1 numarası Novak Djokovic, ikinci turda Arjantinli tenisçi Juan Ignacio Londero ile karşılaştı.

Mücadelede omzundan sakatlanan fakat oyunu bırakmayan Djokovic, dünya klasmanının 56. basamağındaki rakibini 2 saat 15 dakikada biten maçta, 6-4, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Son şampiyon Djokovic, üçüncü turda Denis Kudla ile Dusan Lajovic arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

Serena kötü başladı iyi bitirdi

Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde ABD'li genç tenisçi Catherine McNally ile korta çıktı.

Klasmanın 121 numarası 17 yaşındaki McNally karşısında maça istediği gibi başlayamayan Williams, ilk seti 7-5 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran ABD'li tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-1 kazanarak 2-1 galip geldi.

Serena Williams, 3. turda Karolina Muchova ve Su-Wei Hsieh'in oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

Barty yoluna devam ediyor

Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, 2. turda ABD'li rakibi Lauren Davis ile karşılaştı.

Avustralyalı tenisçi, 6-2 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura çıktı.

Barty, 3. turda Shuai Peng ve Maria Sakkari'nin oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

Elina Svitolina, Venüs Williams'ı eledi

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, 39 yaşındaki ABD'li Venüs Williams ile karşılaştı.

Svitolina, 1 saat 52 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Svitolina, bir sonraki turda Rebecca Peterson ile Dayana Yastremska arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

Kaynak: AA