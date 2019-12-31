Haberler » Magazin » Serenay Sarıkaya '2020' pozuyla 2019'un son gününe damga vurdu - Magazin

Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla 2019'un son gününe damga vurdu

TV8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında sahneye çıkacak olan Serenay Sarıkaya, 2020 pozuyla bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu.

31.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:37

Son dönemin en gözde oyunculardan olan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Attığı her adımla dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, takipçilerine yılın son gününde görsel şölen yaşattı.

"2020" POZU GELDİ

TV8'de bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya da şarkı söyleyerek yarışacak. Geçtiğimiz günlerde kuliste sahne için hazırlık yapıldığı anları paylaşan güzel oyuncuda "2020" pozu geldi.

SOSYAL MEDYADA AKTİFLEŞTİ

Parlak kariyerinin yanında özel hayatıyla gündemden düşmeyen 28 yaşındaki oyuncu, Kerem Bürsin ayrılığı sonrasında sosyal medyada daha aktif hale gelmeye başladı.

BEĞENİLERİ KAPTI

Her paylaşımıyla büyük beğeni ve binlerce yorum alan Sarıkaya, "Ready for 2020" notunu düştüğü son pozuyla kural bozmayarak beğenileri kaptı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın 2020 pozu;

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, O Ses Türkiye, Sarıkaya, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
GÜNEY: hep merak ederim, bunların ailesi, eşi dostu yokmu da böyle açılıp saçılıyo, onların yüzüne ne diye bakıyorlar. . .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
XXXL: YILBAŞI REKLAMI ANLAYAN ANLAR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GOSJHİ: TAM Bİ LEŞŞŞ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUSTAFA: Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli olduYeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren 174, 64 lira ile 462, 56 lira arasında değişecek.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MEDYA PATRONU: ÇOK UĞRAŞMAYIN. ARTIK ÇOGU SAPIK OLDU MİLLETİN
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÇİRKİN: zevkler ve renkler tartışılmaz ama hakketten çirkin yaw
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
AŞK ADAMI: ÇOK BEĞENİYORUM BU KARIYI
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
AVNİ: YAZIK LA BUNLARA
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
YOM: cesur ve güzel
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
KIZANLAR EEYY: heey kadınlar eeey duyun beni kendinizi objelikten çıkarın be heey nere gidiyorsunuz saygınlığınızı yitirmeyin be (ceesur pozlarmış cesur diye diye sokaklardakiler cesurlukta yarışıyorler)
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:15   80'lik Amerikalı ile evlendikten sonra evden kaçan Meltem Miraloğlu "Cehenneme düştük" paylaşımıyla dikkat çekti - Magazin
09:54   Gülşen izdiham - Magazin
09:53   2019'un en çok aranan şarkıcıları - Magazin
09:22   Serenay Sarıkaya "2020" pozuyla 2019'un son gününe damga vurdu - Magazin
08:46   Kerem Bürsin'in yılbaşı planı:Sarhoş olup sapıtmaktansa dua ederek girmeyi seviyorum - Magazin
07:53   Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye ev aldı - Magazin
00:32   Çukur'da dikkat çeken sahne! Çağatay'dan Yamaç'a gözdağı - Magazin
31.12.2019 10:41:53