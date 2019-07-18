Serenay Sarıkaya bikinili pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa bir süre önce sevgilisi Kerem Bursin'den ayrılmıştı. Ayrılığın ardından kimseyle görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya, tatiline şu sıralar yalnız devam ediyor. Yazın tadını çıkaran güzel oyuncu, takipçileriyle bikinili pozunu paylaştı.

"ÖZLEDİK SENİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bikinili fotoğrafına İngilizce olarak, "Yaz" notunu ekledi. Sarıkaya'nınfotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sarıkaya'nın bir takipçisi paylaşıma, "Özledik seni artık ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya,7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi. O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır.

Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, çekimleri 2013 yılının Mayıs ayında başlayan, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde Melisa karakterini canlandırdı. Aynı yıl Amerikan yapımı The OC dizisinden uyarlanan Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer aldı.

Senaryosu Ece Yörenç tarafından yazılan ve Ali Bilgin tarafından yönetilen dizide orijinali Marissa Cooper olan Mira Beylice karakterini canlandırdı.2014 yılında Medcezir'de birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü ile birlikte Elidor markasının reklam yüzü oldu. Bu kapsamda aynı yılın mart ayında yönetmenliğini İzlandalı yönetmen Thor'un yaptığı bir reklam filminde yer aldı. Aynı yıl Mavi Jeans'in yeni reklam yüzü oldu ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı.Bu markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için çekilen reklam filminde dünyaca ünlü Brezilyalı model Francisco Lachowski ile birlikte yer aldı. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi üç günde çekildi.

2015 yılında ise yine aynı markanın ilkbahar-yaz koleksiyonunun tanıtımı için Kerem Bürsin ile birlikte kamera karşına geçti. Sarıkaya ve Bürsin'in birlikte şarkıda söylediği reklam filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Reklam çekimleri sırasında tanışdığı Kerem Bürsin ile ilişki yaşamaya başladı. 2017 yılı İnternet dizisi Fİ'de Duru karakterini canlandırdı.