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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Bir süredir Atina'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Türkiye'ye geri döndü. Ünlü çift ayrı uçaklarla ülkeye dönüş yaparken, Serenay Sarıkaya çok konuşulan aşkla ilgili "Her şey gördüğünüz gibi" itirafında bulundu.

10.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:07

Atina'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. Serenay Sarıkaya, Atina'daki tatilin ardından muhabirlerin sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi.

Bu itirafın ardından muhabirler güzel oyuncuya "Neden ayrı uçaklarla döndünüz" sorusunu yöneltti. Sarıkaya, "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile ilişkisini noktolayan komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Çift, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi.

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, Sarıkaya, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
UCUBE:Yalan yalan yalan. ;)) Kızı yaşında, sadece gönül eğlendiriyorlar. Magazin haberleri fazla konuşunca, bunlarda böyle bir şey yapalım dediler.
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UCUBE:Özür dilerim Kuzeyin beyefendisi.
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KUZEYİN BEYİ:HER HABERE NE YORUM YAPIYORSUN LAN LAVUK.AKILLI OL ŞAMARLARIM SENİ.
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FİRAT:Sizin gibi mide bulunduranlar zaten hepsi gördüğümüz gibidir .başka sizden ne beklenir ki
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