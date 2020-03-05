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Serenay Sarıkaya'dan "Cem Bey'le sizi görüntüleyecek miyiz?" sorusuna cevap

Annesinin doğum gününden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, kendisini Cem Yılmaz'la yan yana görüntüleyemeyen basın mensuplarına "Bu zamana kadar nasıl yakalayamadınız onu merak ediyorum" diyerek çıkıştı.

05.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:32

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, annesinin doğum gününü kutladığı mekanda basın mensuplarıyla sohbet etti. Cem Yılmaz'la ilgili sorulara cevap veren Sarıkaya, yan yana görüntülenmemeleriyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"NASIL YAKALAYAMADINIZ MERAK EDİYORUM"

Kerem Bursin ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam muhabirlerle sohbet etti. Sarıkaya, "Sizi birlikte görüntüleyebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah. Bu zamana kadar nasıl yakalayamadınız onu merak ediyorum" cevabını verdi.

"SİZİN BİLDİĞİNİZ KAPILARDAN ÇIKMIYORUZ"

Geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda buluşan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın olduğu bölüm mekanın görevlileri tarafından paravanla kapatıldı. Bu konu hakkında da konuşan Sarıkaya, "Sizin bildiğiniz kapılardan çıkmıyor olabiliriz. Siz her yer kapatmıştınız haberim var. Bizim paravan isteğimiz olmadı. Onlar (mekan görevlileri) kendileri bir hassasiyet geliştirmiş olabilirler" dedi.

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Serenay Sarıkaya'dan

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HABER YORUMLARI (18)
YORUMCU BABA:Cem Yılmaz bir dahamı gelecem Dünya ya modunda yaşıyor.
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CAN:Köçek bir şey bile değil
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VAYANDAS:Yav şu cemin yüzüne bakılmaz nasıl tenazür ediyorlar şaşıyor insan
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HABER VE HABERCİYE BAK ÇAY DEMLE:BAŞARILI OYUNCUYMUŞ HE HE BAŞARILI TABİ İYİ OYNUYORLAR CEM İLE AŞNA FİŞNE OYNUYOR.
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:Aha buradan yazıyorum . Boşu boşuna gıybet yapıp da günaha girmeyin . '' Biri, birlerine yakıştıramadığınız bu çift , İMAM NİKAHI KIYDIRMIŞ '' dikkatinize . . . Çatlayan çatlasın , patlayanlar patlasın . Ha inanmayan varsa araştıra bilir . .
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DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:Hepsi bu be . Dediğin gibi '' boş ol, boş ol, boş ol '' ve yeni aşklara yelken açarlar . . . Aklınla bin yaşa YANİİİ kardeşim . İşin raconunu bilecen , günah işlemiyecen
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YANİİİ:e yani ;) iş bitince 3 kere boş ol derler sonra darısı yeni imam nikahlarına
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PAŞALI:Cem tadını alsın bırakır
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PAŞALI:Ben düşmanın bile mert olanını severim Kamyoncu
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KAMYONCU:Paşalı, hayırdır tövbelimisin? ŞAH sana sataşıp duruyor, niye giydirmiyorsun?
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5.03.2020 18:08:12