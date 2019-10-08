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Serenay Sarıkaya dekolteli fotoğrafıyla mest etti

Televizyon ekranlarına ara vererek tiyatro kariyerine odaklanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinden tam puan aldı. Sarıkaya fotoğrafına, "Her şey siyah Her şey mavi." notunu düştü.

08.10.2019 17:47

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni imajı vedekolteli fotoğrafıyla takipçileri tarafından çok beğenildi. Instagram hesabından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya fotoğrafa İngilizce olarak, "Her şey siyah Her şey mavi." ifadelerini kullandı. Sarıkaya'nın fotoğrafı on dakika içerisinde on binlerce beğeni aldı.

SESİYLE HAYRAN BIRAKMIŞTI

İnternet üzerinden yayın yapan bir talk showa katılan Serenay Sarıkaya sesinin güzelliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Güzel oyuncunun takipçileri yorumlarıyla Serenay Sarıkaya'nın sesinin güzelliğine vurgu yapmıştı. Sarıkaya'nın bir takipçisi konuyla ilgili, "İpek gibi sesin var. Dinlerken hayran kaldım." ifadelerini kullanmıştı.

Serenay Sarıkaya dekolteli fotoğrafıyla mest etti

Serenay Sarıkaya, Instagram, Sarıkaya, Magazin

YORUMLAR(7)
MAALESEF SERENAYS DEĞİL:Vücut yok sende boşuna uğraşma. İstediğin kadar aç sadece parayla tuttuğun fanların beğenir. Göz zevkimizi bozuyorsun. Bacakların çırpı gibi ve çok zayıfsın. Kadın dediğin etli butlu olur.
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SXE:Sokakta gezerken üzerine yağmur yağdığını saklanacak yeri olmadığında tüm boyaların çıktığını hayal edin :)
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HEHEHE:Serenay yine sermiş ay gibi
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VERY NİCE:Nice nice sevdalara yolculuk
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#YORUMCU:Kız güzel laf yok
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HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:BERBAT
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EDA:Cokcirkin
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