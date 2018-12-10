10 Aralık 2018, 16:19
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Serenay Sarıkaya 'En iyi İnternet Dizisi' Ödülünü Kazandı!

Serenay Sarıkaya

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 45. Altın Kelebek Pantene Ödüllerinde, Serenay Sarıkaya 'Fi' dizisi ise ''En İyi İnternet Dizisi'' ödülüne layık görüldü.

Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Pantene Ödüllerinde Serenay Sarıkaya, 'En İyi İnternet Dizisi' ödülünü alan isim oldu.

KIYAFETİ ALAY KONUSU OLDU

Pazar günü düzenlenen 45. Altın Kelebek Ödül Töreninde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yer aldığı 'Fi' dizisi ile 'En iyi İnternet Dizisi' kategorisinde ödül aldı. Tarzıyla sık sık gündeme gelen Sarıkaya, gecede tercih ettiği kıyafetle de sosyal medyada alay konusu oldu.

ACUN ILICALI'NIN SARIKAYA'YA BAKIŞLARI OLAY YARATTI

'En iyi İnternet Dizisi' ödülüne layık görülen Serenay Sarıkaya, ödülünü almak için sahneye davet edildiği sırada. Eşi Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce ayrılan Acun Ilıcalı'nın Sarıkaya'ya bakışları ise törene damga vuran anlardan oldu. Acun Ilıcalı'nın, Serenay Sarıkaya'ya bakışları sosyal medyanın da gündemindeydi.

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10 Aralık 2018 Pazartesi 16:19



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