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Serenay Sarıkaya için spora başladı

Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan Cem Yılmaz, bu yeni ilişkiyle birlikte spora da başladı. (Kaynak-Hürriyet-İsmail Bayrak)

08.03.2020 11:43
Serenay Sarıkaya için spora başladı

Ünlü komedyen, eski formuna kavuşabilmek için geçen yıl da birlikte çalıştığı spor hocası Sami Hamidi'nin kapısını çaldı.

Hamidi, Yılmaz'ın yaz aylarına fit bir vücutla gireceğini söylüyor: "Cem Bey geçen yıl 100 kilodan 85'e düşmüştü. Yeniden çalışmaya başladık. 12 haftada eski fit haline dönecek."

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin
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