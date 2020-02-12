Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile aşk yaşarken Serenay Sarıkaya ile yakınlaştı. Samyeli ile yollarını ayıran Yılmaz, kısa bir süre önce Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ancak Yılmaz, Samyeli ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmedi.

BİRBİRLERİNİ SİLMEYE KIYAMADILAR

Defne Samyeli ile bir buçuk yıl aşk yaşayan Cem Yılmaz, evlilik haberleri beklerken ilişkisini sonlandırma kararı aldı. Kısa bir süre önce yeni bir ilişkiye başlayarak magazin gündemine bomba gibi oturan Yılmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Defne Samyeli ile olan fotoğraf ve videolarını silmeye kıyamadı. Öte yandan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz Instagram hesaplarından birbirini takip etmeye devam ediyor. Samyeli de Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan paylaşımlarını silmedi.

DEFNE İHANETİ KABUL ETTİ

Eski sevgilisi Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını kabul eden Defne Samyeli ile dün yaptığı açıklamasında "Hiç ihtimal vermedim, konduramadım" dedi. Samyeli'nin bu sözlerine binlerce sosyal medya kullanıcısından destek mesajları geldi. Kullanıcılar "Gözünün içine baka baka aldatılmasını ben bile hazmedemiyorum" dedi.

İşte Cem Yılmaz'ın silemediği bazı paylaşımlar: