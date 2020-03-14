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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, yemek yedikleri mekandan çıkarkhaklarında çıkan evlilik haberleri üzerine espri yaparak "Haber vereceğiz" dedi.

14.03.2020 07:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:02
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ikili, haklarında çıkan evlilik haberleriyle ilgili de konuştu.

"DÜĞÜNÜ HABER VERECEĞİZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; Artık aşklarını kamera önünde yaşamaya başlayan ünlü çift, geçtiğimiz akşam Levent'teki bir restoranda yemek yedi. Bir hayli keyifli olan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, mekanın önünde kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın, "Serenay ile Cem evlensin bedavaya sahne alırım" açıklamasını hatırlatan muhabirlere, "Haber vereceğiz" yanıtını verdi.

"EVLENİRLERSE BEDAVA SAHNEYE ÇIKARIM"

Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan Cem Yılmaz, bu haberler üzerine arabada oturan sevgilisine dönerek "Bizim haberimiz yok. Serenay senin haberin var mı?" diyerek espri yaptı. Cem Yılmaz'ın stand up gösterisini izleyen Demet Akalın, çift hakkında "Ben ikisini zaten hep yakıştırıyorum. Serenay'ı da çok seviyorum, Cem'i de çok seviyorum. Evlenirlerse sahneye bedavaya çıkarız" demişti.

CEM VE SERENAY AŞKI NASIL BAŞLADI?

Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" demişti. Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim" demişti. Bir süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz hafta ilk kez kamera karşısına geçerek aşklarını ilan etmişti.

Etiketler : Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin

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