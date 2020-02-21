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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz: Doğru, evlendim

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, hakkında çıkan evlilik iddialarıyla ilgili konuştuğu muhabire "Doğru, evlendim" deyip espri yaptı.

21.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:09

Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan evlilik haberleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"DOĞRU, EVLENDİM"

Evinden çıkarken Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirine konuşan Cem Yılmaz, yaptığı samimi açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Serenay Sarıkaya ile yaz aylarında nikah masasına oturacağı konuşulan Cem Yılmaz, muhabirin evlilik sorusunu sormasıyla "Doğru, evlendim" diyerek haberleri tiye aldı.

"BABA OLMAK İÇİN EVLENECEK"

2. Sayfa programının sunucularına ulaşan biri Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olmak istediğini bu sebepten dolayı da Serenay Sarıkaya ile yıldırım nikahı kıyacağını söylemişti.

DEFNE İÇİN BİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, çiftin ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla " Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" demişti. Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" dedi.

"KEREM BEY'İ ÇOK SEVİYORUM"

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bursin'in kendileri için "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" dediği hatırlatılan Yılmaz, bu konu hakkında da "Kerem Bey'i de çok seviyorum hiç ona da gönderme yapmadım" açıklamasını yaptı.

CEM'İN EVİNE GİTMİŞTİ

Aşkını dolu dizgin yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam Cem Yılmaz'ın evine gitmişti. Ertesi gün aracında görüntülenen Sarıkaya, muhabirlerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmıştı.

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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz: Doğru, evlendim

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HABER YORUMLARI (9)
HASAN HÜSEYİN:Cem yılmazı anlamak? Dikkat edin gazete yayınlarda hangi ünlü öne çıkmışsa cem onun peşindedir ve ne yazıkki kadınlarda bilerek isteyerek kendilerini kullandırma adına kısa süreli cemin bu fantazisine koşarlar en baştan beri olan bitene kimleri sıradan geçirdiğine bakın bu yeni heveside en fazla iki ay sonra biter hemen bir yenisine harekete geçer galiba buda başka bir fantazi en azından geçim derdine düşmüş milleti meşgul etmeseler daha doğru olur saygılar
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İÇİMİZDEN 1 İ:NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ YAZIK KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL ALLAH ISLAH ETSİN HERKESİ
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Mideleri o kadar çok geniş ki yeniçeri kazanına dönmüşler,acınacak haliniz var varlık şan ve şöhret adı altında rezilce yaşıyorsunuz
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ESRA:2. çocuk istiyor bu yüzden evlenecek nedir? Bu ünlüler kadınları taşıyıcı anne olarak mı görüyor?
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AVNİ:şaka yapıyor adam la
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ZORBEY:Ne halt yerseniz yiyin lan
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ADINIZI YAZIN:BUNA EVLENME DENMEZ
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SEMPATİZAN:Nasıl olsa boşanacaksın. Seda Sayan gibi bir evlilik anlaşması yap. İbo, Mehmet Ali, Serdar, kendin hiç ders almadınız mı.
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