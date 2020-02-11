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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, bugün katıldığı bir etkinlikte yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Uzun bir aradan sonra oldukça keyifli halde görüntülenen ünlü komedyen, Sarıkaya ile arasındaki 18 yaş farkıyla ilgili soruları da tiye aldı.

11.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:37

Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

YAŞ FARKI SORULARINI TİYE ALDI

Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan Cem Yılmaz, muhabirin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine gülümseyerek "Nüfus müdürlüğünden mi?" diye espri yaptı. Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

SERENAY AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi birlikte gittiği Atina tatilinde Türk vatandaşlar tarafından görüntülenmesiyle ortaya çıktı. Dün havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı doğrulayarak "Her şey gördüğünüz gibi" dedi. Türkiye'ye ayrı ayrı uçaklarda dönmesiyle ilgili de konuşan genç oyuncu "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.

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Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

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HABER YORUMLARI (16)
ELMA:yasak elmaya döndü bu iş:)))))))))
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1 0
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CAVİT:Bunları görünce hep aklıma Napolyon geliyor. ve elimi ceketimin iç cebine atıyorum tıpkı onun gibi. ama bakıyorum bomboş.
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6 1
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RİMELLİ ERKEK:Cem Yılmaz''ın artık filmleri , stand up''ları izlenmiyor. Eski başarısından eser yok. yakında yok olur gider. zaten normalde de itici bir enerjisi var. Başarısızlığının devamını diliyorum. .
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NE:rimelli erkek ne ya :D
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2 0
PARANIN GÜCÜ:PARA SEN NELER GÖSTERİYORSUN İNSANA
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5 1
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VAY BE:paraaaaaaaaaaaaaaaaaa
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9 0
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ELİF:Cem Yilmaz fakir olsaydi, genc kadinlar bu ne tipsiz adam deyip yanindan bile gecmezlerdi. Yazik ne kadar cok kendini satan insan var dunyada.
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X:NE MİDESİZ KIZMIŞ BU
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13 1
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ADINIZI YAZIN:Miğdesi olan bukadar erkekle beraber olmaz kaç sene oldu bu sektöre girdiği bu kaçıncı sevgili insanın miğdesi kaldırmaz
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7 1
BİLGE:kız manyak çıktı rıza baba
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11 1
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