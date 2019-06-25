25.06.2019 15:49
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Serenay Sarıkaya isyan etti!

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Ayrılığın ardından adı birçok ünlü isimle aşk dedikodusuna karışan Serenay Sarıkaya isyan etti.

İşte Serenay'ın açıklaması:

"İnanmayacaksınız ama yalnızım ve çooook mutluyum. Siz, hakkımda her gün aslı astarı olmayan, saygısız ve hadsiz haberler uydurmaya devam ederken, ben genç bir kadın olarak yapılan saldırılara rağmen hala ayaklarımın üzerinde sağlam durmaya çalışıyorum. Yok artık ! Bu kadar da değil. Buna kimse inanmaz derken; siz algı yönetimi ile ismimi karalamaya ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymamaya devam ediyorsunuz. Gelinen nokta inanılır gibi değil. Saygı ve anlayış rica etmiştim sizden. Ancak bunu hala bu zamanda başaramıyorsak ben de gerekeni yapmak, hakkımda çıkan bu gerçek dışı, dayanaksız ve çirkin dedikoduların haberleştirilmesi karşısında hukuksal süreci başlatmak zorundayım. Bundan sonra duruşum bu yöndedir. Bilgilerinize..."

Serenay Sarıkaya isyan etti!
Kaynak: Bültenler
Magazin

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