13.07.2019 14:53
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Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı

Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle dava açtı.

Oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı birçok kişi ile aşk dedikodusuna çıkan Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner ve bir televizyon kanalına kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde "Beyaz Magazin" isimli programda altyazı olarak "Serenay Sarıkaya hamile mi" başlıklı bir haberin çıktığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Haberin ardından programın sunucusu ve moderatör Pınar Ergüner, "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."

"HABER TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Programda Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapılmıştır. Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" denildi.

Serenay Sarıkaya, kendisi için Evli kulüp başkanından hamile mi? diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
Serenay Sarıkaya, Pınar Ergüner, Sarıkaya, Magazin

YORUMLAR (5)
PÜSKÜL: ates olmaya evde duman cikmaz
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5 7
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KAFKAS-KARTALI: dedikodu iftira proglari yapanlara buirde para ödüyor kanal reyting icin
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BİR ANNE: ünlüler kervanında ne kadar normalleşti ne kadar basitleşti bu evlenmeden hamile kalma olayları , evlemeden hamile kalmalar , evli erkekle birlikte olmalar sizi tüm türkiye izliyor ve takip ediyor siz insanlara örnek olmak yerine çoçuklarımıza kötü örnek teşkil eden kendini basitleştirmiş ama yaptığı her olayı normalleştiren ünlüler kendineze gelin ayrıca bu olayları reyting ugruna yapanlar sizlere yazıklar olsun. . . .
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ECE: sunucu da kanalda iyi bir cezayı hak etmiş sanane bi senmi namuslusun
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BABA: Para ve reyting için hemcinsine bu haberi yapan sözümona sunucuyu baklavacı kardeşler gibi yapsınlar inşallah.
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