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Serenay Sarıkaya'nın geçen sene Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın videosunu beğendiği ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin geçtiğimiz sene hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanlamak için çektikleri videoyu beğendiği ortaya çıktı. Şimdilerde Yılmaz ile aşk yaşayan Sarıkaya, videodaki beğeniyi henüz geri çekmedi.

12.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:59

Defne Samyeli ile evlilik yolunda giden ilişkisini sonlandıran Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük olan oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. gündemine bomba gibi düşen aşkın kahramanlarından Sarıkaya'nın geçen sene yaptığı bir beğeni yeniden gündem oldu.

CEM VE DEFNE'NİN VİDEOSUNU BEĞENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene Ağustos ayında Defne Samyeli ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini yalanlamak için birlikte bir çekerek "Delirmişsiniz" diyerek Instagram hesabından paylaşmıştı. Serenay Sarıkaya'nın ise şimdilerde aşk yaşadığı Cem Yılmaz'ın bu videosunu beğendiği ortaya çıktı.

SERENAY BEĞENİYİ ÇEKMEDİ, CEM DE VİDEOYU SİLMEDİ

Sarıkaya'nın bu beğeniyi geri çekmemesi ve Cem Yılmaz'ın Samyeli ile olan bu videosunu silmemesi ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili pek çok eleştiri geldi.

SARIKAYA AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta çıktıkları Atina tatilinde yakalandı. Birlikte görüntülenen ikiliden Sarıkaya, havalimanında yaptığı açıklamada ilişki yaşadıklarını doğruladı. Dün reklam yüzü olduğu markanın davetinde görüntülenen Yılmaz ise aralarındaki yaş farkını soran muhabiri tiye alarak şimdilerde muhteşem bir hayat yaşadığını söyledi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya

DEFNE İHANET AÇIKLAMASI: KONDURAMAMIŞIM

İlişkileri bitmeden Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasında bir şeyler yaşanmaya başladığını öğrenen Defne Samyeli ise dün akşam sessizliğini bozdu. İhaneti kabul eden Samyeli, "Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım" şeklinde konuştu.

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Serenay Sarıkaya'nın geçen sene Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın videosunu beğendiği ortaya çıktı

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HABER YORUMLARI (9)
AVNİ:MERHABA BEN AVNİ TRABZONLUYUM
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2 11
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AVNİ:siz kimsiz la
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0 1
AVNİ:sen kimsin la
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0 1
SERENAY:selam avni her yerdesin vallahi:)
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HABERE TÜK......:ne geniş insanlar vesselam. kim kiminle ne halt ediyor belli değil. iğrençsiniz.
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18 2
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PAŞA:valla abla şükret ki serenayla aldattı. ben büyük kızınla aldatır diye çok korkmuştum.
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43 3
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DOĞRU:kesinlikle ben de öyle düşünmüştüm
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ZİYAA:Bıktık şu antipatik insanlardan la!. .
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