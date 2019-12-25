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Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozu sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, saçlarının yapıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun "No makeup" notuyla paylaştığı göğüs dekolteli paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:41

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan Serenay Sarıkaya'nın sahnedeki performansı sosyal medyaya sızmış güzel oyuncununsesi ve şarkı yorumuna iltifat yağmıştı. Sarıkaya sahne öncesi kulisten hazırlık aşamasını paylaştı.

"NO MAKE UP" NOTUYLA PAYLAŞTI

Makyajı biten ve daha sonra saçlarını yaptıran başarılı oyuncu o andan bir kare paylaştı. Sarıkaya derin göğüs dekolteli beyaz kazağı ile dikkat çekerken "No makeup" notuyla makyajsız paylaşım akımını tiye aldı.

"ALEV ALDI BURALAR"

Oyuncunun hayranları "Alev aldı buralar" diyerek beğenilerini ifade etti. Sarıkaya'nın yürek hoplatan pozuna hayranlarının yanı sıra oyuncu arkadaşlarından da güzel yorumlar geldi. Yasemin Allen, "Böyle uyandım" notuyla Sarıkaya'nın paylaşımına kalp bıraktı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

İlk yarım saate 130 binin üzerinde beğeni yapıldı. "Sana bayılıyorum" diyen hayranları bu haline kalp bıraktı.

Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozu sosyal medyaya damga vurdu

Serenay Sarıkaya, O Ses Türkiye, Sarıkaya, Magazin


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