Acun Ilıcalı'nın Hayranlıkla Baktığı Serenay Sarıkaya'nın Kıyafetini Değeri Ortaya Çıktı

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kıyafet tercihiyle herkesi şaşırtmıştı. Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin değeri ortaya çıktı.

TAM 13 BİN TL

45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde kıyafetiyle çok konuşulan ve Acun Ilıcalı'nın da gözlerini alamadığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafetin değeri ortaya çıktı. Fi dizisiyle geceden ödülle dönen Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin 13 bin TL olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI GÖZLERİNİ ALAMAMIŞTI

'En iyi İnternet Dizisi' kategorisinde ödül alan 'Fİ' dizisi için Serenay Sarıkaya anons edilerek sahneye davet edilmişti. Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce boşanan Acun Ilıcalı'nın, Seranay Sarıkaya'ya bakışları ödül törenini izleyen seyircilerin dikkatinden kaçmamıştı. Acun Ilıcalı'nın, Serenay Sarıkaya'ya bakışları sosyal medyada da çok konuşulmuştu.