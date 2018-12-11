11 Aralık 2018, 17:05
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Acun Ilıcalı'nın Hayranlıkla Baktığı Serenay Sarıkaya'nın Kıyafetini Değeri Ortaya Çıktı

45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde Acun Ilıcalı'nın gözlerini alamadığı Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin değeri ortaya çıktı. Sarıkaya'nın kıyafetinin 13 bin TL olduğu öğrenildi.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kıyafet tercihiyle herkesi şaşırtmıştı. Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin değeri ortaya çıktı.

TAM 13 BİN TL

45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde kıyafetiyle çok konuşulan ve Acun Ilıcalı'nın da gözlerini alamadığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın giydiği kıyafetin değeri ortaya çıktı. Fi dizisiyle geceden ödülle dönen Serenay Sarıkaya'nın kıyafetinin 13 bin TL olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI GÖZLERİNİ ALAMAMIŞTI

'En iyi İnternet Dizisi' kategorisinde ödül alan 'Fİ' dizisi için Serenay Sarıkaya anons edilerek sahneye davet edilmişti. Şeyma Subaşı'ndan kısa süre önce boşanan Acun Ilıcalı'nın, Seranay Sarıkaya'ya bakışları ödül törenini izleyen seyircilerin dikkatinden kaçmamıştı. Acun Ilıcalı'nın, Serenay Sarıkaya'ya bakışları sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

11 Aralık 2018 Salı 17:05



YORUMLAR (28)
ADSO: üst rengi çok kötü. köylü rengi
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AHMET KAÇMAZ: ölkenin haline bakın ..acun kıyafet .bu ölkenin civisi çkmış
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AHMET: Birazda ekonomiye bakin.Emeklinin iscinin halini kim görecek.
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ALİ: ACUNUN DİKKATİNİ ELBİSE ÇEKMEMİŞTİR
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123: Sacma salak kel alaka bir kıyafet üstü Şişhane altı Gülhane
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