Serenay Sarıkaya, Son Paylaşımıyla Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinden tam not aldı.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Televizyon ekranlarına ara vererek tiyatro sahnelerine transfer olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın son fotoğrafına yorum ve beğeni aldı. Sarıkaya'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde 450 binden fazla beğeni aldı.
KOLUNDA SERVET TAŞIDI
Serenay Sarıkaya, kısa süreliğine gittiği seyahatinde kolunda servet değerinde bir saat taşımıştı. Güzel oyuncunun kullandığı saat olay olmuştu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan oyuncunun saatinin fiyatı dudak uçuklatmıştı. Oyuncunun saatinin fiyatının yaklaşık 72 bin TL değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.
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