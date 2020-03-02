Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina tatilleri sonrası ilk kez yan yana görüntülendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Aşkları Atina tatillerinde ortaya çıkan ikili, önceki gün ilk kez yan yana yakalandılar.

"HAYATIM TEŞEKKÜR EDERİM"

Aşklarını basından uzak yaşamak isteyen ancak Atina'da Türk vatandaşlarına yakalanınca aşkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz birlikte görüntülendi. Serenay Sarıkaya, önceki gece ünlü komedyeni Levent'teki evine bıraktı. Sevgilisinin arabasından inen Cem Yılmaz, genç oyuncuya "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" dediği anda basın mensuplarını fark etti. Sevgilisiyle görüntülenmekten rahatsız olan Yılmaz'ın yüzünün asılması da dikkatlerden kaçmadı.

SERENAY'IN SURATI ASILDI

Öte yandan aracında morali bozuk şekilde oturan Serenay Sarıkaya ise şoförüne "Hadi gazla" diyerek oradan uzaklaşmak istedi.

"NE DİYEYİM ARKADAŞLAR"

Cem Yılmaz ise "Cem Bey kusura bakmayın. İşimizi yapıyoruz. Anlayış gösterin" diye konuşan muhabirlere nazikçe "Ne diyeyim arkadaşlar. İyi geceler" dedikten sonra evine girdi.

NE OLMUŞTU?

Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" demişti. Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" demişti.