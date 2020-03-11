Serenay Sarıkaya ve Head&Shoulders'tan ezberleri bozan lansman
Head&Shoulders ve Serenay Sarıkaya ev sahipliğinde gerçekleşen Yeni Supreme Arındırıcı ve Besleyici seri lansmanında ünlü isimleri bir araya geldi
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Dünyanın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders, 10 Mart Salı günü Sanayi313'te yeni Supreme Arındırıcı ve Besleyici serisinin lansmanını gerçekleştirdi.
Argan yağı ve Micellar suyu ile zenginleştirilen Arındırıcı ve Besleyici seride şampuan ve saç kreminin yanı sıra şampuandan önce kullanılmak üzere Micellar Temizleyiciyi sunarak saç bakım dünyasında ilgi uyandırdı.
Kaynak: Snob Magazin
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