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Sergen'den takıma motivasyon: Alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mağlubiyeti sonrasında futbolcularla yaptığı toplantıda fikstüre dikkat çekti. Yalçın, özellikle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarına vurgu yapıp, "Bu 2 maçı kazanıp iyi bir hava yakalarsak, üst üste alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar" diyerek oyuncularını motive etti.

19.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:00

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yenilgisi sonrasında futbolcularla toplantı yaptı. Cumartesi günü yapılan rejenerasyon antrenmanı öncesinde oyuncularıyla görüşen Yalçın, fikstüre dikkat çekerek, "Zorlu rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanmamız durumunda şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda çok fazla puan farkı kalmaz. Alacağımız seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar" ifadelerini kullandı.

GOL YOLLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Başakşehir karşısında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Yalçın, "Oyundan memnunum ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip sahaya ve rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Topu kaleye sokma konusunda biraz daha etkili olmamız gerekiyor. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında alacağımız iyi sonuçlar, kendimize güven konusunda da bizi ileriye taşıyacaktır" diyerek oyuncularını motive etti.

Sergen'den takıma motivasyon: Alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar

Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
GKN:Topu kaleye sokma konusunda biraz daha etkili olmamız gerekiyor!! vay be işte bu kimsenin aklına gelmemişti. büyük hoca
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MEMLEKETİM:Bence sezonun en önemli konusmasi. Gercekten kimsenin aklina gelmezdi. Iste Sergen bu yüzden Sergen oldu. Gidin Allah askina. Seri galibiyet alirsaymis zirveye ortak olurmus. Onu kör ve sagirlarda biliyor. Seri galibiyet iyi ve kaliteli futbolcularla alinir.
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KİCKBOXER:ONU YAPMAK İÇİN OYUNCULARININ İYİ OLMASI LAZIM
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ULTRAKEDİ:İyi olmayan işine bakar bu saatten sonra.
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