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Sergen Yalçın 5 saniyede kızardı!

İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'nın konuğu olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

03.11.2019 18:29Sergen Yalçın 5 saniyede kızardı!
İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'nın konuğu olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. Mücadelenin 85. dakikasında bir pozisyonda hakem Halis Özkahya'ya itiraz eden Sergen Yalçın, önce sarı kart gördü. Kartın ardından tepkisini arttıran Yalçın, bu karttan 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu karar sonrası iyice sinirlenen ve saha içine girmeye çalışan tecrübeli çalıştırıcıyı önce yardımcısı Murat Şahin sakinleştirdi. Karttan dolayı sinirlerine hakim olamayan ve sahayı geç terk eden Yalçın'a, Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, soyunma odası körüğüne kadar eşlik etti. - İSTANBUL

Spor

Kaynak: İHA

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