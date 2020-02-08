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Sergen Yalçın'a büyük destek

Beşiktaş-Gaziantep maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktör Sergen Yalçın'a uzun süre tezahüratta bulundu ve tribüne davet etti.

08.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:40Sergen Yalçın'a büyük destek
Beşiktaş- maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktör Sergen Yalçın'a uzun süre tezahüratta bulundu ve tribüne davet etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a büyük destek. Siyah-beyazlı ekibin başında ilk iç saha maçına çıkan Sergen Yalçın için tribünleri dolduran taraftarlar uzun süre tezahürat yaparken, maç öncesinde efsane ismi tribünlere çağırdı. Yoğun destek sonrasında Caner Erkin maç öncesinde kenara gelerek hocasını sahaya davet etti ve Sergen Yalçın, takımla birlikte tribünlere gitti. Seremoni sırasında da "Yuvana hoş geldin Sergen Yalçın" yazılı pankart açıldı.
(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Sergen Yalçın, Gaziantep, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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