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Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.

27.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:06Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a
Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Toplantıda teknik direktörlük için siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu olarak da görev alan Sergen Yalçın isminin öne çıktığı öğrenildi.

Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor. - İSTANBUL

Vodafone Park, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
BEŞİKTAŞ 1903:Abdullah avcı gittikten sonra kim gelirse gelsin daha iyi olacağı kesin zaten. Ama Sergen Hocayı çok sevsem de kısa ve orta vadede iyi olmasına rağmen uzun vadede başarılı olacak gibi bir izlenimi yok. Yine de Sergen hocayı isteriz. Yolu açık olsun.
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