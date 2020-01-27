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Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.

27.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:10Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a
Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geliyor.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Toplantıda teknik direktörlük için siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu olarak da görev alan Sergen Yalçın isminin öne çıktığı öğrenildi.
Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor.
(İHA)

Vodafone Park, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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