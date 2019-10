Sergen Yalçın: "Agresif oynayarak kazanmak istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor 'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "İyi oynayarak, koşarak, mücadele ederek, agresif oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.Yalçın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta 2-0 galibiyetle ayrıldıkları İttifak Holding Konyaspor maçında, rakibin karşılaşmanın ilk dakikasında 10 kişi kalmasının oyunun dengesini değiştirdiğini ifade etti.Futbolda bu tür durumların olabildiğini anlatan Yalçın, "Bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Çok zor bir deplasmanda bunu başardık. O nedenle bizim için iyi bir hafta oldu, mutluyuz." diye konuştu.İttifak Holding Konyaspor karşısında aldıkları 3 puanla önlerine daha pozitif baktıklarını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:"Ligin bitmesine daha çok var. Şu an için erken. Daha 8 hafta oynandı, ligin ilk çeyreği bile bitmedi. O yüzden daha bazı şeyler için ümitlenmek için erken. Çok kolay değil ama biz Malatyaspor olarak ilk 8 haftalık periyoda iyi başladığımızı düşünüyoruz. Çok iyi olmasa da kötü değil. Şu anda kendimizi 1-2 puan geride olarak düşünüyoruz. 1-2 puan daha yukarıda olabilirdik."Sergen Yalçın, ligde maç kazanmanın zor olduğunu belirterek, bu nedenle her maça çok iyi hazırlanıp, konsantre olduklarını ifade etti.Sakat futbolcuların takıma dönmeye başladıklarını aktaran Yalçın, iyileşen futbolcuların 1-2 hafta içerisinde tam anlamıyla istedikleri seviyeye geleceğini söyledi."Sıkı antrenmanlar yapıyoruz"Yalçın, bir gazetecinin "Ligin gidişatına bakıldığında kafanızda tasarladığınız gibi gidiyor mu" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi:"Pozisyonumuz kötü değil kendimizi iyi bir pozisyonda gibi görüyoruz. Çok puan farkı yok. Bir rehavet herkesi ligde çok büyük bir sıkıntıya düşürebilir. O yüzden biz çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımızı hiçbir zaman rahat bırakmıyoruz, sürekli maçlara motive etmeye çalışıyoruz. En önemlisi de hafta sonu oynayacağımız müsabakaları kazanmak istiyoruz. İyi oynayarak, koşarak, mücadele ederek, agresif oynayarak kazanmak istiyoruz. Bütün oyuncularımızı da bu konsantrasyonla müsabakalara hazırlıyoruz. Son oynadığımız maç bizi daha da lige motive etti.""Güçlü ve iyi bir kadroları var"Ligin 9. haftasında sahalarında İstikbal Mobilya Kayserispor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Yalçın, "Kayserispor'un galibiyeti yok, 4 puanları var. Orada da işler çok iyi gitmiyor gibi görünse de ben Kayserispor'un kadrosunun çok zayıf olduğunu düşünmüyorum. Güçlü ve iyi bir kadroları var. Bazı şeyler oturmamış olabilir. Herkes ligde böyle sorunlar yaşayabiliyor. Biz bu haftaki müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve konsantre olacağız. Agresif ve ofansif oynayan, kazanmak için sahada her şeyi yapan bir Malatyaspor'u taraftarlarımız görecek. Bütün Malatyaspor taraftarını da müsabakaya bekliyoruz." şeklinde konuştu.AntrenmanBtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.Sakatlıktan çıktıktan sonra takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan defans oyuncusu Yiğithan Güveli takımla çalışmalara katıldı.Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra serbest çalışma gerçekleştirdi. İdman, kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından tamamlandı.