Sergen Yalçın: "Akıllara Zarar..."

"Akıllara zarar bir pozisyon var"



Son dakiklarda kaçan gole de vurgu yapan Yalçın, "Maçtan önce sorsanız, 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra diyemiyorum. Kazanacak pozisyonlar bulduk, 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Son dakikada akıllara zarar bir pozisyon var zaten." ifadelerini kullandı.

"Bizim kazanmamız gerekiyordu"

"Takım çok iyi savunma yaptı, hiç net pozisyon vermedik. 4 tane net pozisyonumuz var, bizim kazanmamız gerekiyordu."

"Değişiklik yapma ihtiyacı duymadım"



"Oyuncularımdan memnun olduğum için çok oyuncu değişikliği yapma ihtiyacı duymadım. Bir değişim içerisindeyiz. Daha fazla koşan, daha fazla mücadele eden bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Devre arasında 2-3 hamle yapmayı düşünüyoruz."