Sergen Yalçın Ankaragücü Maçının Ardından Konuştu
Süper Lig'in 25'inci hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve puanını 43 yaptı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Ligde her maç zor. Hedef koymak istiyorsak Galatasaray'ı yenmeliyiz. Önümüzde 9 günlük süre var. Çalışacağız." ifadelerini kullandı..
09.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:21
Süper Lig'in 25'inci hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı ve puanını 43 yaptı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Ligde her maç zor. Hedef koymak istiyorsak Galatasaray'ı yenmeliyiz. Önümüzde 9 günlük süre var. Çalışacağız." ifadelerini kullandı..
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Sergen Yalçın Ankaragücü Maçının Ardından Konuştu
Etiketler : Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor
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