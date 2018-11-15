Sergen Yalçın: "Bazı Değişiklikler Yapmak Gerekecek"

Aytemiz Alanyaspor 'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın , takımıyla ilk antrenmana çıktı. Sergen Yalçın, "Özellikle oyunsal anlamda bazı değişiklikler yapmak gerekecek. Amacımız başarılı olmak ve iyi performans göstermek" dedi.

"DEĞİŞİKLİKLER YAPMAK GEREKECEK"

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'da görev almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin gelişiyle takımda yeni bir döneme girildiğini belirten Yalçın, "Futbolcularla birlikte umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Geçen hafta kaybedilen bir maç var. Çok girmek istemiyorum ama bizim dışımızda bir maçtı. Olabilir, bu tür müsabakalar kazanılabilir veya kaybedebilir. Büyük maçlar her zaman zordur ama bundan sonraki süreç bizimle beraber daha farklı geçecek. Özellikle oyunsal anlamda bazı değişiklikler yapmak gerekecek. Amacımız başarılı olmak ve iyi performans göstermek. Bunun için çalışmamız lazım. Önümüzde oynayacağımız maça 10 günlük bir süreç var. Oyuncularla çalışma ve birlikte olma imkanı bulacağız. Umarım önümüzdeki haftayla beraber iyi bir başlangıç yaparız" dedi.

'HEDEF İÇİN ÇOK ERKEN'