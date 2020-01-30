Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarıyla buluştu

Ahmet Nur Çebi: Büyük Beşiktaş , hocasıyla, yönetimiyle, taraftarıyla burada

Sergen Yalçın: Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER/ - Beşiktaş'ta dün resmen göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah beyazlı taraftarlar önünde kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Vodafone Park'ta taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve Yalçın'ın teknik ekibi yer aldı. Tecrübeli teknik adam yeşil zemine çıktığı anda siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

AHMET NUR ÇEBİ: BÜYÜK BEŞİKTAŞ, HOCASIYLA, YÖNETİMİYLE, TARAFTARIYLA BURADA

Beşiktaşlı taraftarların, "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratı üstüne, Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: "Burası yeri değil. Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camiamızın yetiştirdiği Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürede görev yapan hocamız Abdullah Avcı'ya da teşekkür ediyoruz. Büyük Beşiktaş, hocasıyla, yönetimiyle, taraftarıyla burada. Desteğinizi bekliyoruz. Beşiktaş sizlere emanet. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Hocamızın Beşiktaş'a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

SERGEN YALÇIN: HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM

Başkan Çebi'nin sözlerini tamamlamasının ardından söz alan Sergen Yalçın ise çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Başkana ve yönetime bize bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu destek benim için inanılmaz, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yalçın, konuşmaların tamamlanmasının ardından tribünlere tek tek uğrayarak siyah beyazlı taraftarları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Nur Çebi'nin konuşması

- Sergen Yalçın'ın konuşması

Taraftarlardan görüntüler

Sergen Yalçın'ın tribünleri gezmesi

Genel detaylar