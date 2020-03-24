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Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok"

Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, korona virüse dair herhangi bir semptomun kendisinde bulunmadığını ve yarın test yaptıracağını açıkladı.

24.03.2020 01:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:45
Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok"
İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, korona virüse dair herhangi bir semptomun kendisinde bulunmadığını ve yarın test yaptıracağını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi. Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı. Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini de belirtti. Sergen Yalçın: ’Bir hastalık belirtim yok’

Kaynak: İHA

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Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok"
Etiketler : Sergen Yalçın, Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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