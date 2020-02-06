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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Ne avukatı başkan, cinayet mi var?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Sergen Yalçın'ın, imza atmak için kulübe geldiği gün yaşanan gelişmeler ortaya çıkarken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yalçın arasında avukat diyaloğu dikkat çekti.

06.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:45

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran , eski futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti.

Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartal'ın Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.

"SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ"

Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var?" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın?" diye konuştu.

"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.

"SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ"

Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Ne avukatı başkan, cinayet mi var?

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ARDA ARDA:Bence bu nurcelebi bjk başkani kaldiramaz sergenin imza töreninde yuzu gulmuyordu sanki isttemiyo gibiydi
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IZZET CİDE KASTAMONU-CİDE:Bir fb ola-rak sergen yalçına hayırlı olsun diliyorum adam
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SERGEN 90 GOLL FRİKİK:futbolcuları bırakırız sergeni bırakmayız 10 sene burdasın
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BİYOLOG:UMARIM OLUMSUZ DURUMLARDA SABREDER YETERLİ ŞANSI VERİRİZ. YERLİ OYUNCU VE TEKNİK HEYET KALİTEMİZ HİÇTE FENA DEĞİL.
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MONSTER61:kurgu güzel kısa bir roman havasında
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GÖKSEL:Helal Olsun Sergen YALÇIN'' a başarılar dilerim.
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BEŞİKTAŞ:Adam gibi adam
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YORUMCU:Sergen bizim efsanemiz evet ama sayın Çebi siz bu ürkeklik ve bu amatörlükle ömrünüz çok değil bilgilinize, size ''başkan'' olun diye yetki verdik biz, medyanın karşısına çıkıp kağıttan okuyup ağlamanız için değil. Beşiktaş başkanı çıkar ortalığı bir titretir. Biz böyle sustukça rakipler ara gazı verip duruyor.
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REMZİCAN BAYLIM:sergen yalçın adam gibi adamdır. gerçek bjk lidir.
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