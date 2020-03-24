Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için 'geçmiş olsun' mesajı - Spor

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

24.03.2020 01:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:06
Sergen Yalçın'dan Fatih Terim için
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de son maçlarını Galatasaray'la oynadıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:
"Bu olaydan sonra çok telefon aldım. Son 7-8 gündür evden çıkmıyorum zaten. Sürekli evdeyiz. Şu anda benimle ilgili bir hastalık belirtisi yok. Çok merak edenlere de cevap vermek istiyorum. Özellikle bugün test yaptıracağız. Son yaşanan maçtan sonraki süreçte bende veya ekibimizde bir belirtiye rastlamadık ama tedbir amacıyla bugün test yaptıracağız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Sergen Yalçın, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz’den test kararı Spor
Terim'in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz'den test kararı
Terim’in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen’den ilk sözler! Spor
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim’den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Spor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim’in bu sözlerini paylaşıyor Spor
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor
Terim’de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti Spor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti
Koronaya yakalanan Terim’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi Spor
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Ümit Davala ile Hasan Şaş’ın test sonuçları çıktı! Spor
Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın test sonuçları çıktı!
G.Saray’dan Fatih Terim’e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki Spor
G.Saray'dan Fatih Terim'e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki

Son Dakika Spor Haberleri

Galatasaraylı futbolculardan Terim ve Albayarak'a geçmiş olsun mesajları - Spor Galatasaraylı eski futbolculardan Terim ve Albayrak için geçmiş olsun mesajı - Spor Cedi Osman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor Sergen Yalçın: "Bir hastalık belirtim yok" - Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra spor... - Spor Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek - Spor Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler - Spor Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu - Spor Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading