Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması!

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş , taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.

"LUCESCU'YA ÇOK SAYGI DUYARIM"

Maçın ardından basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a sportif direktör olacağı konuşulan Lucescu ile ilgili "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok.Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" açıklamasında bulundu.

GEÇEN HAFTA TAKIM 115 KİLOMETRE KOŞTU

Geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçına sadece kazanma odaklı çıktıklarının altını çizen Yalçın, "Geçen haftaki maça oyunsal anlamda hiç bakmadık. Bizim için oyun önemli değildi, kazanmak gerekiyordu. Kazanmak çok önemli. Kazanmadığınız zaman istediğiniz kadar iyi oynayın, sonuç gelmediği zaman işler zor. Geçen hafta takım Rize'ye karşı 115 km koştu. Bugün ne kadar koştuğunu henüz bilmiyoruz. Moral, motivasyon ve fizik gücü yavaş yavaş yukarıya çıkacak. Bundan sonra zor maçlar oynayacağız. Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmaları bizim için ölçü olacak. Bugün oyunun tamamına bakarsak, ben negatif bir görüntü görmedim. Bütün oyuncular çok koştu, birbirlerine yardım ettiler. Geçen hafta bunu bir bölümde yapmıştık, bu hafta daha uzun süre yaptık." ifadelerini kullandı.